الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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دوافع عنصرية وراء هجوم إطلاق نار بمدينة جاكسونفيل الأمريكية

منذ 4 دقائق
تي.كيه ووترز قائد شرطة جاكسونفيل

تي.كيه ووترز قائد شرطة جاكسونفيل

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كشفت سلطات إنفاذ القانون المحلية، الأحد، عن اسم المسلح الأبيض الذي قتل ثلاثة من أصحاب البشرة السوداء بالرصاص في واحد من سلسلة متاجر (دولار جنرال) في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية أمس السبت، قائلة إنه يدعى رايان كريستوفر بالميتر ويبلغ من العمر 21 عاما.

ووصفت السلطات واقعة إطلاق النار بأنها ذات دوافع عنصرية، وذكرت أن الشاب كتب “عدة بيانات” موجهة إلى وسائل الإعلام ووالديه وسلطات إنفاذ القانون تنضح بكراهيته للسود.

وقال تي.كيه ووترز قائد شرطة جاكسونفيل في مؤتمر صحفي اليوم إن المشتبه به ليس له تاريخ إجرامي وإنه اشترى الأسلحة المستخدمة بشكل قانوني.

وتابع “لم يكن هناك سجل جنائي”، مضيفا أن الشيء الوحيد المسجل في الملفات هو مكالمة هاتفية مع شقيقه بشأن واقعة عنف أسري.

    المصدر :
  • رويترز

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