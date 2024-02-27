دورتموند: الفريق لم ينجح في الوصول إلى قمة مستواه هذا الموسم

قال هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إن الفريق لم ينجح في الوصول إلى قمة مستواه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم رغم مسيرته القوية في دوري أبطال أوروبا لكن إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل يظل الهدف المنشود.

وخسر دورتموند لقب الدوري بشكل درامي أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي وفشل هذا الموسم في البقاء في المنافسة لفترة طويلة.

ويحتل الفريق المركز الرابع في الترتيب برصيد 41 نقطة متقدما بنقطة واحدة على رازن بال شبورت لايبزيج صاحب المركز الخامس ومتأخرا بفارق 20 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

ويحتل شتوتجارت المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فاتسكه في مؤتمر عبر دوائر الاتصال من الولايات المتحدة حيث يفتتح ناديه مكتبا “إنه وضع صعب لأنه لم يتبق سوى 11 مباراة (في الدوري الألماني).

“نحن في المركز الرابع الآن لكن الوضع كان صعبا”.

وقال فاتسكه إن خسارة اللقب في اللحظات الأخيرة الموسم الماضي أثر سلبا على الفريق ولم يكن واثقا للغاية في بداية الموسم الجاري.

وأوضح “شعرنا بأن لقب البطولة كان قريبا لكننا لم نفز بها. كانت تلك مشكلة كبيرة للفريق والمدرب.

“في هذا الموسم لم أكن متفائلا بقدرتنا على المنافسة. نحن لا نلعب بشكل جيد للغاية. نظهر بوجهين”.

وربما يعاني دورتموند في الدوري الألماني ويتأخر بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني.

لكنه لا يزال في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب دور الستة عشر مع أيندهوفن.

وسيستضيف منافسه إياب في ألمانيا الشهر المقبل.

وقال فاتسكه “الفريق ليس جيدا جدا في الدوري الألماني هذا العام. لا نلعب بسلاسة. نجاهد للفوز بالمباريات.

“الأمر صعب. ليفركوزن فريق قوي للغاية. لعب شتوتجارت لتجنب الهبوط الموسم الماضي والآن يلعبون كرة قدم رائعة. لايبزيج قوي دائما. يجب أن نقاتل على النقاط وتحقيق الانتصارات”.

وفي آخر 13 موسما تأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا باستثناء مرة واحدة وقال فاتسكه إن مشواره الأوروبي هذا الموسم لم ينته بعد.

وأنهى دورتموند دور المجموعات في المركز الأول.

وقال “أعتقد أن الفرصة تزيد عن 50% للتأهل إلى دور الثمانية”.