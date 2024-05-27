دوري السلة الأمريكي.. مافريكس يقترب من النهائي بعد فوز مثير على تيمبرولفز

سجل بي.جيه واشنطن رمية ثلاثية متأخرة في فوز فريقه دالاس مافريكس على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 116-107 في المباراة الثالثة من نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية ليتقدم 3-صفر في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

ويملك مافريكس فرصة التأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة منذ فوزه باللقب عام 2011 عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى غدا الثلاثاء في المباراة الرابعة أيضا في دالاس.

وبعد تأخره بفارق 12 نقطة في الشوط الأول، تعادل تيمبرولفز 77-77 برمية من أنتوني إدواردز قبل 4:51 دقيقة على نهاية الربع الرابع، وذلك في التعادل الأول بين عشر مرات في 13 دقيقة تالية.

ومنح واشنطن التقدم لفريقه للمرة الأخيرة برمية ثلاثية قبل 3:38 دقيقة بعد رمية حرة من تيمبرولفز عبر ناز ريد بعد 17 ثانية ولم يسجل مرة أخرى قبل 15.1 ثانية من النهاية.

وجعل لوكا دونتشيتش، أفضل مسجل مشارك في المباراة برصيد 33 نقطة، النتيجة 109-105 لصالح مافريكس قبل 2:16 دقيقة على النهاية وزاد كايري إيرفينج الفارق إلى ست نقاط قبل أن يحسم دالاس فوزه الثالث على التوالي في نهائي القسم الغربي.