دولة أوروبية تقرّ أعلى ضريبة كربون للشركات في الاتحاد

أعلنت السلطات الدنماركية عن فرض ضريبة جديدة ستستهدف الشركات داخل وخارج نظام حصص الكربون في الاتحاد الأوروبي.

تعد الضريبة الجديدة التي أقرها المشرعون هي الأعلى في أوروبا، ضرورية للمساعدة في الوصول إلى هدف الدانمارك الطموح لعام 2030 لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70% عن مستويات عام 1990.

أعادت دول العالم التأكيد في نوفمبر/ تشرين الثاني على هدف اتفاق باريس للمناخ المتمثل في الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية، عبر سلسلة من الإجراءات من بينها خفض الانبعاثات الكربونية.

وصف وزير الضرائب الدانماركي، جيبي برووس الخطوة بأنها “أكبر مساهمة فردية حتى الآن لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030”.

سيبلغ إجمالي ضريبة ثاني أكسيد الكربون 1125 كرونة دانماركية (159 دولارًا أميركيًا) للطن بحلول عام 2030 للشركات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) وهي عبارة عن 375 كرونة (53 دولارًا) تضاف إلى سعر تصاريح الكربون المتوقع لعام 2030 أي 750 كرونة (106 دولارات).

يعد نظام تداول الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي أول سوق كربونية رئيسية في العالم ولا تزال هي الأكبر.

سعر منخفض

أشارت الحكومة إلى أن الشركات التي تدخل في ما يسمى بالعمليات المعدنية، مثل شركة ألبورج بورتلاند للأسمنت، أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في الدانمارك، ستدفع سعرًا مخفضًا قدره 125 كرونة (17.7 دولار) للطن بحسب نظام تداول الانبعاثات الأوروبي للإبقاء عليها داخل البلد.

أما الشركات غير الخاضعة للنظام الأوروبي، الذي يعد أداة السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات، فستدفع 750 كرونة (106 دولارات) ضريبة كربون.

لا ينفصل القانون الدانماركي عن الجهود الأوروبية الرامية إلى خفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.

واعتمدت المفوضية الأوروبية يوليو/ تموز من العام الماضي سلسلة مقترحات تشريعية تحدد كيفية تحقيق الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، وتشمل مراجعة العديد من تشريعات المناخ في دول الاتحاد.