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دولة ترفع دعوى على ألمانيا بمحكمة العدل لمساعدتها إسرائيل

منذ 42 دقيقة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، 1آذار/مارس، إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة على ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا.

وعادة ما تحدد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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