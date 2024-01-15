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"دولة" تسحب اعترافها بتايوان.. وتقطع العلاقات الدبلوماسيّة معها

منذ ساعتين
علم تايوان

علم تايوان

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أعلنت حكومة دولة ناورو الجزرية الصغيرة في المحيط الهادي اليوم الإثنين، أنها ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتعترف بالصين، لتصبح أول حليف دبلوماسي لتايبه يتحول إلى بكين بعد الانتخابات الرئاسية.

وقالت حكومة ناورو إنه “من مصلحة” البلاد وشعبها أن تسعى إلى الاستئناف الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع الصين.

وتابعت أن “هذا يعني أن جمهورية ناورو لن تعترف بعد الآن بجمهورية الصين (تايوان) كدولة منفصلة وإنما كجزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وستقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان اعتبارًا من اليوم، ولن تمضي بعد الآن في أي علاقات أو تبادلات رسمية مع تايوان”.

وتقول الصين إنّ تايوان جزء من أراضيها ولا يحق لها إقامة علاقات على مستوى الدول مع دولة أخرى، وهو ما تعارضه تايوان بشدة.

وفاز لاي تشينج-تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت كما كان متوقعا. وسيتولى منصبه في 20 مايو/ أيار. وقبل الانتخابات وصفت الصين لاي بأنه انفصالي خطير.

وبتحرك ناورو، يتبقى لتايوان 12 حليفًا دبلوماسيًا فقط، من بينهم غواتيمالا وباراغواي وبالاو وجزر مارشال.

    المصدر :
  • رويترز

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