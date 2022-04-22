دولة تطرح 4.78 مليون برميل نفط للبيع في مزاد

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة أنها ستقيم مزادا في العاشر من أيار لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.

وفي آخر مستجدات أزمة النفط العالمية التي تتصاعد على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت وزارة وزيرة ​الخارجية الألمانية​، ​أنالينا بيربوك​ أن ​ألمانيا​ ستتوقف عن استيراد ​النفط​ من ​روسيا​ بحلول نهاية العام.

وأضافت: “أقول بكل وضوح وبلا لبس.. نعم، ألمانيا ستنهي أيضاً تدريجياً وبشكل كامل واردات ​الطاقة​ من روسيا”.

وكشفت بيربوك أن ألمانيا “ستخفض النفط إلى النصف بحلول الصيف، وسيكون عند صفر بحلول نهاية العام، ثم سيعقبه ​الغاز​.. في خارطة طريق أوروبية مشتركة لأن تخارجنا المشترك، التخارج الكامل للاتحاد الأوروبي، هو قوتنا المشتركة”.

تأثير مدمّر

من جتها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أمس الخميس، أن “تخلي الإتحاد الأوروبي عن النفط الروسي سيكون له تأثير مدمر لأوروبا والعالم بأسره”، معربةً عن “قلقها الشديد” حيال ذلك.

وقالت يلين: “يجب أن نكون حذرين عندما نفكر في حظر أوروبي كامل على استيراد النفط الروسي”، مضيفةً: “من الواضح أن ذلك سيرفع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون له تأثير مدمر لأوروبا وأجزاء أخرى من العالم”.