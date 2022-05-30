دولة تعلن تسجيل أول حالة وفاة بجدري القردة

يواصل فيروس “جدري القردة” انتشاره في مختلف دول العالم، وسط ترقّب حذر لمستقبل المرض وما اذا كان سيتحول الى جائحة.

وسجّلت الامارات تسجيل ثلاث إصابات، وهي الدولة العربية الأولى التي ترصد الفيروس على أراضيها.

في هذا الإطار، أعلن المركز المحلي للوقاية من الأمراض في نيجريا تسجيل أول حالة وفاة بسبب جدري القرود، وإصابة 21 شخصاً بالمرض في البلاد.

وقال المركز في بيان: “اعتبارا من 29 مايو/أيار 2022، تم تأكيد ما مجموعه 21 حالة، واحدة منها قاتلة، في تسع ولايات (من أصل 36 محررًا) في البلاد … مريض يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بأمراض مصاحبة وكان يتعاطى الأدوية المثبطة للمناعة قد مات”.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في المناطق التالية من نيجيريا: أداماوا ولاغوس وبايلسا ودلتا وكروس ريفر وإقليم العاصمة أبوجا وكانو وإيمو والأنهار.

وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 257 حالة مؤكدة مختبريا و120 حالة مشتبه بها من جدري القردة بين البشر في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول أنّ منظمة الصحة العالمية لا تعتقد أنّ انتشار مرض جدري القردة خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل المرض.

وخلال شهر أيار الحالي، جرى تسجيل أكثر من 300 حالة اشتباه وإصابة بجدري القردة، وهو عادة مرض متوسط الشدة ينتقل بالاختلاط الوثيق، ويسبّب أعراضًا تشبه الإنفلونزا وطفحًا جلديا واضحًا.