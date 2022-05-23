دولة عربية تتأهّب لمواجهة جدري القردة.. العودة الى العزل!

تواصل دول مختلفة من العالم الاعلان عن تسجيل أولى حالات فيروس جدري القردة على أراضيها. وحتى الساعة، لم تعلن أي دولة عربية عن رصد أي إصابة.

في هذا السياق، قررت سلطات الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تخصيص غرفتَي عزل في أحد المستشفيات لمصابي جدري القردة حال ظهور حالات بالبلاد.

وأفادت وكالة “عمون” الإخبارية، بأنّ الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة “رائد الشبول” أعلن استحداث غرفتي عزل في مستشفى البشير في حال تسجيل أي إصابة.

وأضاف المسؤول الأردني، أنه “سيتم عزل أي حالة يشتبه بها على المعابر الحدودية لحين ظهور نتيجة فحصPCR”.

تزامن الاعلان مع وضع وزارة الصحة الأردنية خطة للتعريف على الحالة المرضية لجدري القردة، ونشر التوعية بآلية التحري والتبليغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها بالجدري على كل المعابر الحدودية وكل القطاعات الطبية الأخرى.

وفي وقت سابق، أكدت الصحة الأردنية عدم وجود إصابات أو حالات اشتباه بالإصابة بجدري القردة في البلاد حتى الآن.

كما عملت الوزارة على مخاطبة فرق التقصي الوبائي في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، بضرورة متابعة أية حالة اشتباه لأعراض مرض جدري القردة.

وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الوقت الذي توسع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.