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دولة عربية تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القرود!

منذ 33 دقيقة
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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أعلنت السلطات السودانية عن رصد خمس إصابات جديدة بفيروس جدري القرود، مما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى سبع حالات.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان إنه تم رصد حالات إصابة جديدة في العاصمة الخرطوم وولايات غرب دارفور وشمال دارفور وكسلا. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وكانت أربع من الحالات السبع التي تم اكتشافها حتى الآن في غرب دارفور، بما في ذلك أول مريض بالفيروس.

وكان نظام الرعاية الصحية في السودان ضحية للنزاعات الداخلية طويلة الأمد والاضطرابات السياسية الأخيرة، فضلا عن العزلة الدولية. سيكون من الصعب التعامل مع تفش كبير للفيروس الجديد.

ينشأ فيروس جدري القرود في الرئيسيات والحيوانات البرية الأخرى ويسبب الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب لدى معظم المرضى. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة أن يصابوا بطفح جلدي على الوجه واليدين وأجزاء أخرى من الجسم.

تم اكتشاف المرض المرتبط بالجدري بشكل شائع في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا، قبل أن ينتشر إلى أجزاء مختلفة من العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ عالمية، ما يؤكد خطورة تفشي المرض.

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