دولتان تعلنان السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت فرنسا وأستراليا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن أول أيام عيد الفطر السعيد لديهما رسمياً، وذلك بعد دراسة الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر.

في فرنسا عقد اجتماع للجنة الدينية للمسجد الكبير في باريس مع عدد من الاتحادات الإسلامية في فرنسا.

وقرر المسجد الكبير في باريس أن يوم الخميس 20 نيسان/إبريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة 21 نيسان/إبريل هو أول أيام عيد الفطر، وفق ما نقل راديو (مونت كارلو).

وعلى إثر هذا الإعلان، دعت الاتحادات الإسلامية المؤمنين المسلمين إلى مضاعفة الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من شهر رمضان، واتخاذ الخطوات اللازمة للاحتفال بعيد الفطر.

في السياق، أعلن مجلس الإفتاء في أستراليا رسمياً عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر في أستراليا، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص بيان أصدره المجلس.

وفي فلسطين كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، دعا المواطنين الكرام لمراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444هـ، 20 نيسان/إبريل 2023م.