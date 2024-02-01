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دولتان عربيتان تتصدران قائمة كبار مستوردي القمح الروسي.. من هما؟

منذ ساعتين
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كشف اتحاد مصدري الحبوب الروسي أن صادرات القمح الروسي بلغت منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي.

كما كشف الاتحاد الروسي في منشور في تطبيق “تلغرام” عن كبار مشتري القمح في الموسم 2023/2024 (الموسم الزراعي في روسيا: بداية يوليو حتى نهاية يونيو).

واستحوذت 5 دول على 31% من مشتريات القمح الروسي، حيث استوردت أكثر من 9 ملايين أطنان من القمح من روسيا في الفترة المذكورة.

ووفقا للاتحاد تضمنت القائمة دولتان عربيتان وهما مصر والجزائر، وفيما يلي أكبر مستوردي القمح الروسي في الفترة منذ بداية يوليو 2023 – نهاية يناير 2024:
1. تركيا – 4.349 مليون طن
2. مصر – 3.577 مليون طن
3. بنغلادش – 2.372 مليون طن
4. باكستان – 1.640 مليون طن
5. الجزائر – 1.604 مليون طن

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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