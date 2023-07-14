دول "أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية" تندد بإطلاق صاروخ كوري شمالي

قالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، في بيان مشترك، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الأربعاء ينتهك قرارات عديدة للأمم المتحدة ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت اليابان إن الصاروخ الذي انطلق من قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية حلق لمدة 74 دقيقة ووصل لارتفاع 6000 كيلومتر وقطع ألف كيلومتر فيما قد يكون أطول فترة تحليق لصاروخ تطلقه كوريا الشمالية.

وجاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الصادر اليوم الجمعة “هذا يشكل انتهاكا واضحا وصارخا لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي وتهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وما وراءها”.

وحثت الدول في البيان كوريا الشمالية على “وقف أعمالها التصعيدية وغير القانونية والعودة إلى الحوار بشكل سريع”.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ووزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا بإندونيسيا اليوم الجمعة.

وجاء في بيان آخر صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن جدد التأكيد على “الالتزامات الراسخة” للولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر بعد الاجتماع أن “تطوير كوريا الشمالية المستمر لقدراتها النووية والصاروخية الباليستية لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزم الدول الثلاث والمجتمع الدولي على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل”.