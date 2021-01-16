دول أوروبية تحذر: لإنتاج إيران من اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة

انتقدت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، خطط طهران لبدء إنتاج اليورانيوم، مشددة على غياب أي مبررات لهذا الإجراء في المجال المدني.

وذكرت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك منشور على موقع الخارجية البريطانية: “ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة محتملة”.

وقبل ايام هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪ بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني أمس الخميس، إيران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ وقد تصل حتى إلى 90 ٪”.

كما أضاف معللا أن “القانون الذي صادق عليه البرلمان سابقا نص على أن إمكانية قيام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ إن اقتضت الحاجة”.

أتت تلك التصريحات، في وقت يعتبر العديد من الخبراء أن التخصيب بنسبة 20٪ يمهد الطريق للقدرة التقنية للوصول إلى صنع قنبلة نووية، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن هدفهم ليس الحصول على سلاح نووي.

وسبق ان اكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، ان إيران تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معرباً عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية.