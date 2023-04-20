دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير، وعليه فإن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وكذلك أعلنت كل من دولة قطر، وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ثبوت هلال شهر شوال، وأعلنت الجمعة اول أيام عيد الفطر.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس 29 من شهر رمضان 1444هـ. وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ويصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين بحسب علماء الفلك؛ لأن القمر اليوم يكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، مما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.

وفي مصر، نوهت دار الإفتاء المصرية بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، قد أكد أنه وفق الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وغرة شهر شوال 1444 هجريا، موضحا أن الخميس الموافق 20 أبريل موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال.

وأضاف المعهد وفقا لتقرير صادر عنه، أن عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون هذا العام 29 يوما، تنتهي اليوم الخميس، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، منوها بأن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2023 سيكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال الليلة من خلال اللجان الشرعية.

دول أعلنت العيد يوم السبت

من جهة أخرى نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه حتى الآن أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.

ولاحقاً أعلنت سلطنة عمان، أن يوم السبت هو عرة شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.