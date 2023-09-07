دول تعبر خلال قمة آسيان عن قلقها بشأن صحة زعيمة ميانمار السابقة

قال دانييل كريتنبرينك المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن عدة دول طرحت تساؤلات وعبرت عن قلقها بشأن صحة زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو كي خلال قمة استضافتها إندونيسيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع.

والزعيمة، الحائزة على جائزة نوبل، وتبلغ من العمر 78 عاما مريضة وتقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما، ورفض المجلس العسكري طلبات للسماح لطبيب من خارج الاحتجاز بالكشف عليها.

هذا وقال مصدر مطلع وقريب من حكومة الظل في ميانمار، في وقت سابق من يوم الثلاثاء 5\9\2023، إن الزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو كي والمحتجزة حاليا مريضة وإن حكام البلاد العسكريين رفضوا طلبا لفحصها على يد طبيب خارجي.

قال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه خشية الاعتقال “كانت تعاني من تورم في اللثة ولا تستطع تناول الطعام بشكل جيد وتشعر بدوار مع القيئ”.

وتواجه سو كي السجن لمدة 27 عاما في 19 جريمة جنائية، ونُقلت في يوليو\تموز من السجن في العاصمة نايبيداو إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.