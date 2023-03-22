دول تُخالف وتعلن الجمعة بداية شهر رمضان 2023

أعلنت جمعية علماء الهند، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، الأربعاء في الهند.

وقالت: “وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند”.

عاجل: جمعية علماء الهند تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء 29 شعبان في الهند، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند. pic.twitter.com/okVQBM825e — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023

بنغلادش تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان 2023

وفي ذات السياق، أعلنت دولة بنغلادش، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: “إنّ أول صورة لهلال شهر رمصان، التُقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي”.

بث حي ومباشر لتحري هلال شهر رمضان المبارك 1444 هـ يوم الأربعاء 22 مارس 2023م من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في أبوظبي https://t.co/KyYta9mi7V — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023

في تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.

وأضاف: “وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.

صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة. وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق. #عاجل pic.twitter.com/RDyEZjs1XV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023