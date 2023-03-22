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دول تُخالف وتعلن الجمعة بداية شهر رمضان 2023

منذ 14 دقيقة
تحري هلال رمضان- تعبيرية

تحري هلال رمضان- تعبيرية

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أعلنت جمعية علماء الهند، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، الأربعاء في الهند.

وقالت: “وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند”.

بنغلادش تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان 2023

وفي ذات السياق، أعلنت دولة بنغلادش، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ونشر مركز الفلك الدولي، اليوم الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ الخميس في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: “إنّ أول صورة لهلال شهر رمصان، التُقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبو ظبي”.

في تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان. وقال: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.

وأضاف: “وهي أوضح بسبب ازدياد بُعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.

 

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