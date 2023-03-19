دول عربيّة "تحت الخطر".. توقّعات جديدة للعالم الهولندي!

رغم الانتقادات الموجهة له من العلماء والجيولوجيين الذين لا يعترفون بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي، يستمر العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، بنشر توقعاته.

فقد نشرت الصفحة الخاصة بهوغربيتس، السبت، على “تويتر”، توقعات بشأن حدوث نشاط زلزالي مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي.

وأظهرت الخريطة المنشورة دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

Atmospheric fluctuations were difficult to distinguish in recent days. These are our latest estimates. See also the fluctuations discussed in the latest forecast video. pic.twitter.com/cMGlOV1S9q — SSGEOS (@ssgeos) March 18, 2023

وكان هذا الرجل الذي يواجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل تحدث سابقًا عن تأثير اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض على النشاط الزلزالي.

توقع زلزال تركيا

إلا أن خبراء مرموقين أكدوا مرارًا خلال الفترة الماضية ألا علاقة للكواكب بحركة الزلازل.

يشار إلى أن اسم هوغربيتس كان طفا إلى السطح الشهر الماضي، بعد أن حذر قبل 3 أيام من وقوع الزلزال المدمر يوم السادس من شباط/ فبراير، من نشاط زلزالي في تركيا.