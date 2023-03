دول عربيّة "تحت الخطر".. توقّعات جديدة للعالم الهولندي!

رغم الانتقادات الموجهة له من العلماء والجيولوجيين الذين لا يعترفون بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي، يستمر العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، بنشر توقعاته.

فقد نشرت الصفحة الخاصة بهوغربيتس، السبت، على “تويتر”، توقعات بشأن حدوث نشاط زلزالي مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي.

وأظهرت الخريطة المنشورة دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

Atmospheric fluctuations were difficult to distinguish in recent days. These are our latest estimates. See also the fluctuations discussed in the latest forecast video. pic.twitter.com/cMGlOV1S9q

— SSGEOS (@ssgeos) March 18, 2023