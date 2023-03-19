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دول عربيّة "تحت الخطر".. توقّعات جديدة للعالم الهولندي!

منذ 11 دقيقة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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رغم الانتقادات الموجهة له من العلماء والجيولوجيين الذين لا يعترفون بطريقته، التي تعتمد على حركة الكواكب في توقع النشاط الزلزالي، يستمر العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، بنشر توقعاته.

فقد نشرت الصفحة الخاصة بهوغربيتس، السبت، على “تويتر”، توقعات بشأن حدوث نشاط زلزالي مرتبط بحدوث تقلبات في الغلاف الجوي.

وأظهرت الخريطة المنشورة دولًا مثل العراق وإيران وليبيا، بالإضافة إلى كينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي والهند.

وكان هذا الرجل الذي يواجه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع العلمي وخبراء الزلازل تحدث سابقًا عن تأثير اكتمال القمر وتموضع الكواكب مع الأرض على النشاط الزلزالي.

توقع زلزال تركيا

إلا أن خبراء مرموقين أكدوا مرارًا خلال الفترة الماضية ألا علاقة للكواكب بحركة الزلازل.

يشار إلى أن اسم هوغربيتس كان طفا إلى السطح الشهر الماضي، بعد أن حذر قبل 3 أيام من وقوع الزلزال المدمر يوم السادس من شباط/ فبراير، من نشاط زلزالي في تركيا.

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