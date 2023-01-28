السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دول غربية تدعو رعاياها لعدم السفر الى تركيا

منذ 10 دقائق
علم تركيا

علم تركيا

A A A
طباعة المقال

دعت دول غربية عدة، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، رعاياها في تركيا إلى “اليقظة” في مواجهة خطر التعرض لهجمات على خلفية حرق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك أثناء تظاهرات معارضة لأنقرة.

وقالت السفارة الأميركية في أنقرة إنه “في ضوء حوادث حرق القرآن مؤخراً في أوروبا تحذّر الحكومة الأميركية مواطنيها من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام”.

وأوصت السفارة الأميركية رعاياها بالبقاء “متيقظين وبتجنب التجمعات والابتعاد عن الأنظار”.

تزامناً، بعثت السفارة الفرنسية في أنقرة رسالة مماثلة عبر البريد الإلكتروني إلى رعاياها الموجودين في البلاد، مستندةً إلى التحذير الأميركي.

وقالت “نظرا إلى أن خطر وقوع هجوم إرهابي في تركيا لا يزال مرتفعاً، مثلما ورد في التحذير الأمني الصادر عن سفارة الولايات المتحدة في 27 يناير 2023، فإن الفرنسيين المقيمين أو العابرين لتركيا مدعوون إلى التزام أقصى قدر من اليقظة، خصوصاً في أماكن التجمع التي يحتمل أن يرتادها أجانب، بما في ذلك أماكن العبادة”.

كما بعثت ألمانيا وإيطاليا تحذيرات مماثلة إلى رعاياهما. وقالت السفارة الألمانية في تغريدة عبر تويتر السبت: “وفقاً لمسؤولي الهيئات الأمنية، وفي أعقاب حادثة حرق القرآن عند سفارتها [تركيا] في السويد، فإن خطر وقوع هجمات إرهابية يتزايد في تركيا”، وفي هذا الصدد، يُنصح المواطنون الألمان المقيمون في تركيا بممارسة أقصى قدر من اليقظة عند زيارة الأماكن العامة وتجنب زيارتها.

وكان المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان قد أحرق مصحفاً أمام السفارة التركية في ستوكهولم بحضور عناصر الشرطة، ما استدعى موجة إدانات. وكان يحتج بذلك على عرقلة تركيا انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي.

والجمعة كرّر بالودان فعلته عبر إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في العاصمة الدنماركية، ثم نسخة أخرى أمام سفارة تركيا.

    المزيد من أخبار العالم

    خريطة "مالي"
    وزير خارجية مالي يؤكد مواصلة التعاون العسكري مع روسيا
    علم روسيا واميركا
    لقاء يجمع نائب وزير خارجية روسيا والسفيرة الأمريكية الجديدة هذا الاسبوع
    علم الهند
    مسؤول: تحطم طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي

    الأكثر قراءة

    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: لضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري لبناء وطن سليم
    الدولار
    الدولار بـ60 ألف ليرة!
    الدولار الأميركي
    بعد "التحليق" الصباحيّ.. انخفاض ملحوظ لـ "الدولار"