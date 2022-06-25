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دول كبرى تنشيء مجموعة بشأن المحيط الهادي

منذ 54 دقيقة
البيت الأبيض

البيت الأبيض

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أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا أنشأت مجموعة غير رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول جزر المحيط الهادي.

وتعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص قدر أكبر من الموارد لمنطقة المحيطين الهندي والهادي مع سعى الصين إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والعسكرية والشرطية مع دول جزر المحيط الهادي المتعطشة للاستثمارات الأجنبية.

وستسعى المجموعة إلى دعم منطقة المحيط الهادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جزر المحيط وبقية العالم.

وقال كورت كامبل منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادي يوم الخميس إنه يتوقع أن يزور المزيد من كبار المسؤولين الأمريكيين دول جزر المحيط الهادي فيما تكثف واشنطن تواصلها لمواجهة الصين في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

    المصدر :
  • رويترز

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