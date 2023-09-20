دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا تناشد إيران للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

قالت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك إنها تجدد دعواتها لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما ودعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية.

يأتي هذا البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.

كما دعوا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي للاتفاق الكويتي العراقي في 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان استمرار سريان الاتفاق.