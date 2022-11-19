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دول مجموعة السبع ستعلن عن سقف أسعار شراء النفط الروسي

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2022 1:51 مساءً
مجموعة الدول السبع

مجموعة الدول السبع

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تعتزم دول مجموعة السبع الإعلان عن سعر سقف أسعار شراء النفط الروسي في 23 من نوفمبر\الجاري، في خطوة قد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب الأسود بالأسواق العالمية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، فقد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها حول فرض سقف لأسعار النفط الروسي قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل.

وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، فيمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه خلال يوم الاجتماع.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت في وقت سابق إنه يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

وبحسب المعلومات التي ذكرتها الوزيرة، فإن الجانب الغربي يحاول “كبح نمو أسعار الطاقة والمواد الغذائية بأكبر قدر ممكن” في ظل غياب الاستقرار التي يعاني منها العالم منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا شهر فبراير الماضي.

كما يحاول الغرب من جهة أخرى الحد من عائدات النفط الروسية، والتي تجنيها موسكو من صادرات الوقود، بهدف كبح قدرتها على توفير التمويل اللازم لاستمرار الحرب في أوكرانيا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الأسبوع الماضي إن الحظر الذي سيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا في تنفيذه على الصادرات المنقولة بحرا من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، إلى جانب قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات، سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين في أسواق النفط.

وأضافت الوكالة أن أسواق النفط تعاني بالفعل من ارتفاع في الأسعار بجانب تحديات اقتصادية عميقة.

    المصدر :
  • وكالات

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