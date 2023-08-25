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دول مجموعة العشرين تُوافق على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية

منذ 47 دقيقة
دول مجموعة العشرين

دول مجموعة العشرين

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أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة أنّ دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير/ شباط المقبل.

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين، في راجاستان في غرب الهند: “تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيُتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير في أبو ظبي”.

وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكّمين منذ عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكّمين. وبدلًا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات المصابة بالشلل.

وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024.

ووافقت دول مجموعة العشرين أيضًا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وتضم مجموعة العشرين دولًا تجري أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.

    المصدر :
  • رويترز

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