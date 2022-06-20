دونيتسك تشتعل.. ضربات أوكرانية لمنشآت عسكرية روسية وموسكو ترد

كثفت أوكرانيا قصفها المدفعي ضد الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونباس الشرقية، مستهدفة مستودعات الأسلحة والقواعد العسكرية في محاولة لوقف هجوم روسي، بينما أطلقت موسكو صواريخ جديدة بعيدة المدى في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن ”مدينة دونيتسك، التي تسيطر عليها روسيا، تعرضت نهاية الأسبوع الماضي لأسوأ قصف مدفعي منذ بدء الصراع في شرق أوكرانيا في عام 2014، حيث استهدفت الضربات منشآت عسكرية، والبنية التحتية هناك“.

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية دونيتسك المعين من قبل روسيا، أليكسي كولمزين،، قوله إن ”5 مدنيين قتلوا في القصف الأوكراني“.

من جهته، قال مصدر عسكري روسي إن ”القصف الأوكراني لدونيتسك دمر مقر الفيلق الأول بالجيش الروسي، وهو الاسم الرسمي للقوة العسكرية الذاتية“.

وقالت الصحيفة إنه بينما حققت القوات الروسية مكاسب بطيئة في المدينة المحورية، بتكلفة هائلة لكلا الجانبين، إلا أنها فشلت حتى الآن في السيطرة عليها بالكامل أو قطع طريق الوصول الرئيسي إلى الأجزاء المتبقية التي تسيطر عليها أوكرانيا في ”لوغانسك“.

وأشارت إلى احتمال أن يكون الهجوم الروسي في ”سيفيرودونتسك“ قد توقف أو تباطأ أكثر بسبب ضربة صاروخية أوكرانية ناجحة على منشأة لتخزين الذخيرة تستخدمها القوات الروسية في بلدة كراسني لوش، في عمق منطقة ”لوغانسك“ التي تسيطر عليها روسيا.

وأضافت الصحيفة أنه وفقًا لمراسلين عسكريين موالين لروسيا، كانت منشأة ”كراسني لوش“ هي المستودع الرئيسي للذخيرة الروسية لهجوم ”سيفيرودونتسك“، مشيرة إلى أن ”رد روسيا الرئيسي على الهجمات الأوكرانية في دونباس كان تكثيف الضربات ضد المدن الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية“.

وتابعت: ”ضربت الصواريخ الروسية مساء يوم السبت مصافي النفط في بلدتي شبلين، بالقرب من خاركيف ونوفوموسكوفسك بالقرب من دنيبرو، مما تسبب في حرائق هائلة، كما واصلت روسيا ضرب مدينة خاركيف بصواريخ إسكندر والمدفعية البعيدة المدى“.