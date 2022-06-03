“دونيتسك” تطالب بمزيد من الأسلحة لصد الهجوم الروسي

قال حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الجمعة إن المنطقة المحاصرة لن تسقط بسرعة أمام الهجوم الروسي، لكنها بحاجة إلى مزيد من الأسلحة لصد الهجوم.

وأضاف الحاكم بافلو كيريلينكو أن القوات الروسية متمركزة على بعد 15 كيلومترا فقط شمالي سلوفيانسك، ثاني أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في المنطقة.

ويمثل الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوجانسك المجاورتين هدفا رئيسيا للجيش الروسي.

وقال كيريلينكو إنه في الوقت الذي تقترب فيه روسيا من السيطرة الكاملة على لوجانسك، فإن أقل من 50 بالمئة من منطقة دونيتسك لا تزال في أيدي الأوكرانيين، في إشارة إلى مدى بعد روسيا عن تحقيق هدفها المتمثل في السيطرة على جميع الأراضي المعروفة باسم دونباس.

وأضاف حاكم المنطقة في مقابلة عبر الإنترنت “أنا على يقين من أنهم لن يتقدموا بسرعة في الأمد الأطول، سيكون الأمر متوقفا على تركيز قواتنا”.

وأعرب كيريلينكو عن أمله في أن تسمح الإمدادات الجديدة من الأسلحة الأمريكية، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ومن بينها أنظمة إطلاق صواريخ متعددة لأوكرانيا، بشن هجمات مضادة فعالة لكنه شدد على أنه لا ينبغي أن يتوقف الدعم عند هذا الحد.

وتشتعل الحرب في دونباس منذ 2014 عندما دعمت روسيا تمردا مؤيدا لها اقتطع مساحات شاسعة من الأراضي في صراع أودى بحياة الآلاف.

وتظهر قصة كيريلينكو الشخصية مدى تعقيد الحرب بالنسبة للعديد من الأوكرانيين في المنطقة. فقال إن والديه وشقيقه الأكبر اختاروا في 2014 البقاء في جزء من منطقة دونيتسك سيطر عليه الانفصاليون المدعومون من روسيا والذين يقاتلون الآن إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وبينما أكد أن ظروفه العائلية لا تؤثر على عمله، فقد وصف الوضع بأنه “محنة خطيرة” على المستوى الشخصي. ومضى قائلا “آراؤنا مختلفة تماما، أنا لا أتحدث إليهم لكني أقولها بصراحة.. ليس لدي ما أقوله (لهم)”.