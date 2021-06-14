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دون احتفالات رسمية.. نتنياهو يجتمع مع بينيت لتسليمه السلطة

14 - يونيو - 2021
نتنياهو وبينيت

نتنياهو وبينيت

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يجتمع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت، لتسليمه السلطة، بعد تصويت الكنيست، لصالح منح الثقة لـ”حكومة التغيير” التي أنهت حكم نتنياهو.

ويأتي ذلك في إطار تسليم السلطة، لكن بدون احتفالات رسمية تصاحب تقليديا تغيير الحكومة، حيث أنه لأول مرة منذ 12 عاما، استيقظ الإسرائيليون اليوم على حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد.

وصوت الكنيست، أمس الأحد، لصالح منح الثقة لـ”حكومة التغيير” المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة، منهيا بذلك فترة رئاسة نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، في حين أدت الحكومة الجديدة اليمين في ساعة متأخرة من مساء أمس، ومن المقرر أن تبدأ عملها صباح اليوم الإثنين.

وسيترأس الحكومة الجديدة بالتناوب رئيسا حزبي “يمينا” اليميني، نفتالي بينيت، و”هناك مستقبل” الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى بينيت كرسي رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في نوفمبر 2025.

من جانبه، قال توباز لوك، أحد مساعدي نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن “رئيس الوزراء السابق سيعمل بقوة ضد هذه الحكومة الخطيرة والمروعة كزعيم للمعارضة”، مشيرا إلى أن “نتنياهو مفعم بالدوافع للإطاحة بهذه الحكومة الخطيرة في أسرع وقت ممكن”، بحسب روسيا اليوم.

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