دون تحديد المكان.. لقاء محتمل بين الأسد والسيسي بعد رمضان

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس النظام السوري بشار الأسد يعتزمان اللقاء، وقد يحدث هذا بعد نهاية شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد تحديد مكان الاجتماع.

وأضاف الصحيفة أن مصر وسوريا تجريان مفاوضات بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.

وزار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، القاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين “اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين”.

كما جددت مصر دعمها “لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت”.

وقال مصدر أمني مصري، لوكالة رويترز إن الزيارة تهدف إلى إرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية وسعودية.

وعلقت الجامعة العربية، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، عضوية سوريا عام 2011 وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.