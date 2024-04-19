دون مشاركة أمريكية.. إسرائيل ترد بضرب إيران

نقلت قناة “أيه بي سي نيوز” في وقت مبكر، اليوم الجمعة، 19 نيسان/أبريل الجاري عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران، ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران، لكن واشنطن لم تشارك في الضربة.

ويأتي هذا التصريح في وقت أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الجمعة، بوجود تقارير عن “انفجارات مُدوّية” سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.

وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الانفجارات رسمياً قائلاً “لا تعليق حالياً”، قال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة “نيويورك تايمز” إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وفي وقت مبكر اليوم، نقلت “إيران إنترناشيونال” عن وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان وسط إيران، وتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية عن سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان.

بدورها قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن مصادر سماع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غربي أصفهان.

هذا وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانيّة، الجمعة، بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران “آمنة تماما”، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن “مصادر موثوقة” أنّ “المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة”.

يذكر أنه سبق لإسرائيل أن أعلنت نيّتها الردّ على هجوم إيران ضدّ أراضيها.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.