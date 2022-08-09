دويّ إنفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم

أبلغ ثلاثة شهود وكالة رويترز بأنهم سمعوا دوي عدة انفجارات، وشاهدوا دخانًا يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيدوريفكا غربي شبه جزيرة القرم الثلاثاء 9 آب.

كما أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في سماء المنطقة. ولم يتسنَّ بعد التحقق من صحة هذه المقاطع.

وقال شاهدان إن ما لا يقل عن 12 انفجارًا متفاوتة الشدة سُمع دويها في غضون دقيقة.

واستأجرت روسيا على مدى عقود ميناء سيفاستوبول البحري، موطن أسطولها في البحر الأسود، من كييف، لكنّها ضمت القرم بأكملها من أوكرانيا في عام 2014.

ونجت شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، من القصف المكثف الذي يقع في مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ 24 فبراير شباط، عندما أمر الرئيس “فلاديمير بوتين” القوات المسلحة الروسية بدخول أوكرانيا.