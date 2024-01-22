دوي انفجار في إيران جراء اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي الانفجار ضخم الذي سُمع في إقليم سمنان (الاثنين 22-1-2024) ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت.

وتحدثت تقارير لوسائل إعلام رسمية في وقت سابق عن سماع دوي انفجار كبير في منطقة صناعية بالإقليم، وهو الحادث الرابع من نوعه في سمنان خلال أسبوع، وفقا لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء.

وقالت وسائل إعلام رسمية “بعد التحقيق، أعلن المسؤولون أنه لم يظهر أي انفجار أو دخان من منطقة جارمسار الصناعية”.

وأضافت “اتضح الآن أن سبب (دوي) الانفجار هو اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في المنطقة بعد أن حلقت على ارتفاع أقل من الحد المسموح به”.

ولم تحدد ما إذا كانت الطائرة إيرانية.