دير شبيجل: ألمانيا ستبقي على محطتين للطاقة النووية لأربعة أشهر إضافية

ذكرت مجلة دير شبيجل أن ألمانيا ستبقي على محطتين للطاقة النووية متاحتين حتى منتصف أبريل نيسان العام القادم كمصدر احتياطي للطاقة خلال الشتاء، بدلا من إغلاقهما في نهاية هذا العام كما كان مقررا أصلا.

وأضافت المجلة أن هذا القرار، الذي من المنتظر أن يعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، جاء عقب نتائج اختبار للتحمل لمعرفة ما إذا كانت شبكة الكهرباء يمكنها تلبية الطلب في الشتاء إذا توقفت تدفقات الغاز الروسي أو جرى خفضها بشكل حاد.

وتوجد محطتا الطاقة النووية اللتان ستبقيان مرتبطتين بالشبكة في جنوب ألمانيا حيث الضغوط على البنية التحتية للطاقة شديدة بشكل خاص، وسيجري إغلاق المحطة الثالثة المتبقية كما هو مخطط.

وقالت دير شبيجل إنه لن يجري إعادة تزويد أي من المحطتين بالوقود ومن المنتظر إغلاقهما في وقت لاحق.