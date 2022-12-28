الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديمتري بيسكوف: روسيا لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي

منذ 37 دقيقة
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

A A A
طباعة المقال

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الأربعاء، إن بلاده لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي، مشيرا إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه “الإجراءات غير القانونية”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء 27\12\2022 رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري الغربي حيث وقّع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الدول التي تطبق السقف السعري لمدة خمسة أشهر اعتبارا من أول فبراير\شباط.

وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف أوبك+، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تونس
تونس.. إحالة 13 قاضياً لمحكمة مكافحة الإرهاب
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو
وزير الدفاع الإيطالي يؤكد على ان بلاده ستساعد اوكرانيا إذا كانت هناك فرصة
كوسوفو
وسط حالة تأهب قصوى.. كوسوفو تغلق أكبر معبر حدودي مع صربيا

الأكثر قراءة

الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
منصة صيرفة الى 50000 ليرة
الدولار
لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت