ديمتري بيسكوف: روسيا لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الأربعاء، إن بلاده لم تستشر أوبك+ بخصوص ردها على السقف السعري الغربي المفروض على النفط الروسي، مشيرا إلى أن من حق روسيا السيادي اتخاذ ما تراه مناسبا للرد على مثل هذه “الإجراءات غير القانونية”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء 27\12\2022 رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري الغربي حيث وقّع مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية إلى الدول التي تطبق السقف السعري لمدة خمسة أشهر اعتبارا من أول فبراير\شباط.

وقال بيسكوف إن الاتصالات بين موسكو وتحالف أوبك+، الذي يضم كبار منتجي النفط على مستوى العالم بما في ذلك روسيا، مستمر إزاء قضايا أخرى.