ديمقراطيون يثيرون تساؤلات جديدة عن لياقة بايدن للرئاسة

أثار ديمقراطيون مؤيدون لجو بايدن تساؤلات جديدة، اليوم الثلاثاء، حيال مسعاه للفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الحالي، بل إن أحدهم دعاه إلى التنحي بعد أن دافع عنه كثيرون عقب الأداء الضعيف في مناظرة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض: “إن بايدن يعقد اجتماعا مع حكام ولايات ديمقراطيين غدا الأربعاء في البيت الأبيض ويتحدث إلى المشرعين هذا الأسبوع بعد مناظرة لم تلق استحسانا مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب”.

ويقدم الاجتماع فرصة للرئيس لطمأنة قيادات حزبه بأنه سليم العقل والجسد على الرغم من المناظرة التي أثارت مطالبات بتنحيه عن ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وقال أحد المسؤولين: “إن بايدن سيجتمع أيضا مع قادة الكونجرس هذا الأسبوع في إطار سعيه لحشد دعم أنصار الحزب وإخماد الحديث عن ضرورة تنحيه”.

وأصبح النائب الأمريكي لويد دوجيت أول عضو ديمقراطي في الكونجرس يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي اليوم الثلاثاء.

وتعد الاجتماعات جزءا من جهد واسع النطاق لدعم مسعى انتخاب الرئيس لفترة جديدة بعد أدائه المتعثر والمتلعثم في المناظرة بأتلانتا.

وأجرى فريق بايدن مكالمات هاتفية صعبة يومي الأحد والاثنين مع ممولي الحملة البارزين الذين تساءلوا عما إذا كان يجب أن يظل المرشح الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما في السباق الرئاسي.

وفي مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي، أكدت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء على الإنجازات التشريعية الكثيرة التي حققها بايدن. لكنها قالت إنه من المشروع طرح سؤال إذا كان أداؤه في المناظرة عابرا أم ينم عن مشكلة صحية أوسع. وقالت إن ترامب يجب أن يخضع للتدقيق نفسه.

وقالت بيلوسي “أعتقد أنه من المشروع أن نقول ’هل هذا حدث عرضي أم هي الحال؟’ ومن ثم، فحين يطرح الناس هذا السؤال، فهو مشروع لكلا المرشحين”.

وقال النائب الديمقراطي مايك كويجلي، وهو معتدل من إيلينوي، لشبكة سي.إن.إن اليوم الثلاثاء “يتعين عليه أن يكون صادقا مع نفسه… إنه قراره. أريده فقط أن يقدر في هذا الوقت مدى تأثير ذلك، ليس فقط على سباقه، لكن على جميع السباقات الأخرى المقبلة في نوفمبر”.