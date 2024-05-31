"ذا هيل": زعماء الكونغرس يوجهون دعوة لنتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة

ذكر موقع “ذا هيل” الإخباري نقلاً عن رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زعماء الكونغرس الأمريكي وجهوا دعوة إلى نتنياهو، اليوم الجمعة، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس.

ولم يرد في الرسالة تاريخ إلقاء الكلمة.

فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة: “إن إسرائيل أذنت للمفاوضين بتقديم اتفاق هدنة في غزة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاصيل خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار قال إن إسرائيل كانت قد قدمتها”.

وورد في البيان “الحكومة الإسرائيلية متحدة في الرغبة في عودة رهائننا بأسرع ما يمكن وتعمل على تحقيق هذا الهدف”.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، إنه قد آن الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن المحتجزين في غزة إلى بيوتهم ولهذه الحرب أن تنتهي ولليوم التالي أن يبدأ.

وأشار بايدن في خطاب بشأن الشرق الأوسط إلى أن إسرائيل عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وكشف بايدن أن المقترح الإسرائيلي هو خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس، ويتألف من 3 مراحل ويتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم.

ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، أما في المرحلة الثالثة ستكون هناك خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة.

وحث بايدن أحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد، مؤكداً أن الاتفاق سيسمح لإسرائيل بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.