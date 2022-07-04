ذروة قياسية لإيرادات قناة السويس في مصر

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع في بيان إن إيرادات القناة زادت 20.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.

وقال ربيع إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت سبعة مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفا أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، والتي بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 بالمئة.

وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020-2021، بنسبة زيادة 15.7 بالمئة.

وقناة السويس هي أسرع طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وأدت توسعة للقناة في 2015 إلى زيادة محدودة في الإيرادات ومن المنتظر أن تكتمل توسعة أخرى في 2023 .

وأُعلن عن التوسعة الثانية بعد أن جنحت سفينة الحاويات إيفر جيفن في القناة لمدة ستة أيام في مارس آذار العام الماضي، مما عطل التجارة العالمية عبر الممر المائي.