ذكرى ضحايا مسرح الدراما في ماريوبول الأوكرانية

16 مارس 2022 الساعة 10 صباحاً، ألقى الجيش الروسي قنبلة جوية تزن 500 كغ على مسرح الدراما في مدينة ماريوبول وكان مدنيون كثيرون يختبئون فيه.

يقع مسرح الدراما الإقليمي في وسط مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، وكان بداخله أحد أفضل الملاجئ في المدينة بدأ يستقبل السكان المحليين ابتداء من 5 آذار/ مارس 2022 على أمل أن روسيا ستفتح ممراً إنسانياً لإجلائهم.

ووجد بداخل المسرح نحو ألف مدنيي من بينهم النساء والأطفال وكبار السن. ولحماية أنفسهم من الغارات الجوية الروسية كتب السكان المحليون كلمة “أطفال” بأحرف كبيرة وباللون الأبيض أمام المسرح.

وعلى الرغم من ذلك أسقط الروس قنبلة على المبنى مبررين ذلك باختباء أفراد من الجيش الأوكراني هناك. عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم ذلك اليوم غير معروف بالضبط لكن حسب شهادات الضحايا والشهود يتراوح عددهم بين 400 وألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتعلقة بوقوع جرائم جديدة يرتكبها الجنود الروس بحق الأوكرانيين تظهر يوماً بعد يوم منها جرائم التعذيب والاغتصاب. على سبيل المثال، هزت فظائع الجنود الروس، التي وقعت في بلدة بروفاري في مقاطعة كييف في الربيع الماضي، أوكرانيا والعالم عندما دخلوا وهم سكارى منزل عاشت فيه عائلة.

وضربوا رب البيت وأجبروه على الركوع، بعد ذلك اغتصبوا زوجته وابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات.

بالإضافة إلى العنف الجنسي ترحل الدولة المحتلة الأطفال الأوكرانيين من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا تحت ستار الاستراحة. ووفق البيانات الرسمية تم ترحيل حوالي 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا بطريقة قسرية أو احتيالية.

ولذا، يجب ألا يغمض المجتمع الدولي عينيه أمام تلك الجرائم بل تجب محاسبة روسيا أمام محكمة عسكرية دولية ومعاقبة المسؤولين عن مقتل الآلاف من الأوكرانيين الأبرياء. وإذا تجنبت روسيا هذه العقوبة فمن المتوقع زيادة الجرائم الوحشية التي يركتبها الروس ليس بحق الشعب الأوكراني فحسب بل بحق شعوب الدول الأخرى.