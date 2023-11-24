رأي.. إسرائيل بشكلها الحالي ليس لها مستقبل في الشرق الأوسط

اعتبر الصحافي “مروان بشارة” أن الحرب السادية التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي كانت تتويجاً لسلسلة طويلة من السياسات الإجرامية، قد تكون انتحارية على المدى الطويل وتؤدي إلى زوال “الدولة اليهودية” الجبارة.

وقال بشار في مقاله المنشور على وقع “الجزيرة الإنجليزية”: “الحقيقة أن القتل المتعمد الذي ترتكبه إسرائيل على نطاق واسع بحق الشعب الفلسطيني بحجة “الدفاع عن النفس” لن يؤدي إلى تعزيز أمنها أو تأمين مستقبلها. بل إن ذلك سيؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار، ويزيد من عزلة إسرائيل وتقويض فرصها في البقاء على المدى الطويل.

في الحقيقة، لم أكن أعتقد قط أن إسرائيل يمكن أن يكون لها مستقبل كبير في الشرق الأوسط دون التخلص من نظامها الاستيطاني، لفترة قصيرة في أوائل التسعينيات، بدا الأمر وكأن إسرائيل تغير اتجاهها نحو شكل من أشكال الحياة الطبيعية، وإن كان ذلك يعتمد على الولايات المتحدة، فلقد أشركت الفلسطينيين والدول العربية في المنطقة في “عملية سلام” وعدت بالوجود المتبادل تحت رعاية أمريكية.

لكن الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل هيمنت على سلوكها في كل منعطف، فقد أهدرت فرصا لا حصر لها لإنهاء احتلالها والعيش في سلام مع جيرانها. وفي إعادة صياغة لسخرية الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان، فإن إسرائيل “لم تفوت أبدا فرصة لتفويت فرصة”.

وبدلا من إنهاء احتلالها، ضاعفت من مشروعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد ضاعفت عدد المستوطنات والمستوطنين اليهود غير القانونيين على الأراضي الفلسطينية المسروقة وربطتهم عبر وسائل ملتوية خاصة ومشاريع تخطيط أخرى، مما أدى إلى إنشاء نظام مزدوج، متفوق ومهيمن لليهود ونظام أدنى للفلسطينيين.

فبينما تم تفكيك نظام فصل عنصري في جنوب أفريقيا، تم إنشاء نظام فصل عنصري آخر في فلسطين.

وفي غياب السلام وفي ظل الاستعمار، انزلقت البلاد أكثر نحو الفاشية، وكرست التفوق اليهودي في قوانينها وامتدت إلى كل فلسطين التاريخية، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت قصير، اكتسبت الأحزاب المتعصبة واليمينية المتطرفة الزخم واستولت على مقاليد السلطة تحت القيادة الانتهازية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما أدى إلى تقويض مؤسسات إسرائيل، وكل فرص السلام القائم على التعايش بين الشعبين.

لقد رفضوا كل الحلول الوسط وبدأوا في التهام كامل فلسطين التاريخية، وتوسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المسروقة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة في محاولة للضغط على الفلسطينيين للخروج. كما شددوا حصارهم على قطاع غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم، وأسقطوا كل ادعاءات السماح للقطاع بالاتحاد مع المناطق الفلسطينية النائية في دولة فلسطينية ذات سيادة.

ثم جاء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو بمثابة نداء فظ يذكّر إسرائيل بأن مشروعها الاستعماري غير قابل للاستمرار ولا مستدام، وأنها لا تستطيع حبس مليوني شخص والتخلص من المفتاح، وأنه يجب عليها معالجة الأسباب الجذرية للصراع. مع الفلسطينيين، أي التهجير والاحتلال والحصار.

لكن نظام نتنياهو، المخلص لطبيعته، حول المأساة إلى صرخة حاشدة وضاعف من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​العنصرية، مما مهد الطريق لحرب إبادة جماعية. لقد أعلنت الحرب على “الشر”، ولم تكن تعني بذلك حماس فحسب، بل شعب غزة أيضًا. لقد قام زعيم إسرائيلي تلو الآخر، بدءاً بالرئيس نفسه، بتوريط جميع الفلسطينيين في الهجوم الشنيع، زاعماً أنه لا يوجد أبرياء في غزة.

ومنذ ذلك الحين، تحولت إسرائيل إلى دولة انتقامية وقبلية وعنيدة على التدمير والتوسع مع التجاهل التام للأخلاق الإنسانية الأساسية والقانون الدولي. لقد تحولت الحرب الاستعمارية الإسرائيلية إلى حرب على المستشفيات والمدارس والمساجد والمباني السكنية، بتمويل وتسليح وحماية من قبل الولايات المتحدة وغيرها من أتباع الغرب، وقتلت آلاف المدنيين الفلسطينيين – الأطفال والأطباء والمعلمين والصحفيين والرجال والنساء والمسنين والمسنين. صغارًا، كما لو كانوا مقاتلين أعداء.

لكن هذه القبيلة الأجنبية ليس لديها فرصة للبقاء بين جميع السكان الأصليين في المنطقة، الذين تكاتفوا أكثر من أي وقت مضى ضد الدخيل الدموي. ولم يعد بوسع إسرائيل أن تستخدم ادعاءاتها اللاهوتية الوهمية لتبرير ممارساتها العنصرية العنيفة. الله لا يأذن بقتل الأطفال الأبرياء. ولا ينبغي على رعاة إسرائيل الأميركيين والغربيين أن يفعلوا ذلك.

ومع تحول الرأي العام الغربي ضد إسرائيل، فإن زعماءها المتهكمين سوف يغيرون مسارهم أيضاً، إن لم يكن للحفاظ على مكانتهم الأخلاقية، فمن أجل حماية مصالحهم في الشرق الأوسط الكبير. إن تغير الموقف الفرنسي، الذي يطالب إسرائيل بوقف قتل الأطفال في غزة، مؤشر لما هو قادم.

ليس أمام إسرائيل خيارات جيدة بعد انتهاء حربها السيئة. وقد تكون هذه فرصتها الأخيرة للابتعاد عن حافة الهاوية، ووقف الحرب، وتبني رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الدولتين، غير العملي كما هو اليوم، وقبول الخطوط الحمراء الأمريكية لغزة: لا لإعادة الاحتلال، لا لإعادة الاحتلال. التطهير العرقي ولا لتقليص أراضيها. لكن نتنياهو، جنباً إلى جنب مع ائتلافه المتعصب، الذي طالما اعتبر أميركا أمراً مفروغاً منه، تجاهلوا مرة أخرى نصيحة أميركا ــ مرفوضة ــ على حساب الجانبين.

قبل وقت طويل من الحرب على غزة، تنبأ الصحفي الإسرائيلي البارز، آري شافيت، بزوال إسرائيل “كما نعرفها”، إذا استمرت على نفس المسار المدمر. وفي الأسبوع الماضي، حذر عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي شين بيت، من أن الحرب التي تشنها الحكومة وتوسعها الإقليمي سيؤدي إلى “نهاية إسرائيل” كما نعرفها. وقد ألف كلاهما كتباً تحذر إسرائيل من المستقبل المظلم الذي ينتظرها إذا واصلت احتلالها.

ومثل كل الدخلاء العنيفين الآخرين، من الصليبيين القدامى إلى القوى الاستعمارية الحديثة، فإن هذا الكيان الاستعماري الأخير، إسرائيل، كما نعرفها، محكوم عليه بالتلاشي، بغض النظر عن كمية الدماء الفلسطينية والعربية والإسرائيلية التي سفكتها.

قد يتبين أن حرب غزة هي بداية النهاية، ولكن ليس بالنسبة لفلسطين. وكما انهار نظام الفصل العنصري الدموي العنصري في جنوب أفريقيا، فسوف ينهار نظام إسرائيل كذلك، عاجلاً أم آجلاً.