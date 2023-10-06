الجمعة 21 ربيع الأول 1445 ﻫ - 6 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رؤيتنا متماثلة.. إيطاليا وبريطانيا تتعهدان بمكافحة "الهجرة غير المشروعة"

منذ 3 دقائق
علما بريطانيا وإيطاليا

علما بريطانيا وإيطاليا

A A A
طباعة المقال

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني في مقال رأي مشترك نُشر اليوم الجمعة، على أنّ البلدين يريدان قيادة دفة أوروبا في مكافحة “الهجرة غير المشروعة”.

وهذا المقال هو علامة أخرى على الموقف الموحد بين الحكومتين اللتين تنتهجان أسلوبًا صارمًا بخصوص الهجرة، واجه انتقادات من الجمعيات الخيرية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وورد في المقال المنشور في صحيفتي كورييري ديلا سيرا الإيطالية وتايمز البريطانية: “رؤيتنا وأهدافنا متماثلة. في الواقع نحن من أقرب الأصدقاء في أوروبا اليوم”، وأشار البلدان إلى اتفاقهما في وجهات النظر بخصوص أوكرانيا والتعاون في مجال الدفاع.

وقال سوناك وميلوني: “نتعاون من أجل وقف القوارب، وندعو الآخرين للتصرف من منطلق نفس الإحساس بالطبيعة الملحة لهذا الأمر”.

جاء ذلك بعد يوم من استضافتهما لاجتماع بخصوص الهجرة مع قادة أوروبين آخرين.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المحادثات التي عقدت على هامش قمة أوسع نطاقًا في غرناطة في إسبانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا - رويترز
الهجرة و"التحدّي الوجودي" على طاولة زعماء الاتّحاد الأوروبيّ في إسبانيا
الدولار الأميركي
للأسبوع الثاني عشر.. الدولار يتّجه نحو تحقيق مكاسب إضافيّة
فيضان بحيرة جليدية في الهند - رويترز
كوارث المناخ.. مقتل 40 على الأقل إثر فيضان بحيرة جليديّة في الهند

الأكثر قراءة

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
الكلية الحربية في حمص
سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
إشكال في منطقة الدورة
فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!