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رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي شراء طائرات أباتشي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 7:23 مساءً
الكويت

الكويت

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نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي شراء طائرات أباتشي بقيمة أربعة مليارات دولار بعد أن تم الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب “إرم نيوز”.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي عبر ”تويتر“، ”تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شراء 4 طائرات أباتشي بمبلغ وقدره 4 مليارات دولار، ونوهت إلى عدم دقته“.

وأكدت أن ”كافة المشاريع والعقود تتم من خلال القنوات والإجراءات القانونية“، مشيرة إلى ”أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة“.

ويأتي بيان رئاسة الأركان، عقب تداول وسائل إعلام تقارير عن وجود صفقة أسلحة كويتية أمريكية قيمتها تفوق الأربعة مليارات دولار، الأمر الذي أثار حفيظة النواب الذين طالبوا وزارة الدفاع بتوضيح حقيقة الأمر، معلنين عن توجيه أسئلة لوزير الدفاع بشأن هذه الصفقة وحقيقتها وتفاصيلها.

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