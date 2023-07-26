رئاسة النيجر تُطمئن: الرئيس بخير.. وحركة الحرس الجمهوريّ "فاشلة"

أعلنت رئاسة النيجر في بيان اليوم الأربعاء، أنّ بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة “مناهضة للجمهورية” و”فاشلة”، مشيرة إلى أنّ الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، إذا لم يعودوا إلى رشدهم.

وأضافت أنّ الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير، بعد أن قالت مصادر أمنية إنّ الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري، الذي تحاصره مركبات عسكرية.

وقالت مصادر أمنية عدة، إن بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة في جوار القصر.

من جانبه، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته “بخير وبصحة جيدة”، وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري “ليس انقلابًا”، لكنه توتر بسبب “مشكلة مع الحرس الرئاسي”، من دون مزيد من التفاصيل.

كما قال مصدر عسكري إقليمي، إن المتمردين الذين يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة لمجلة “جون أفريك” إن بازوم “سليم ومعافى” و”يتفاوض” مع الجنود المعنيين.