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رئاسة الوزراء في بريطانيا.. ما هو موقف وزير الدفاع؟

منذ 8 دقائق
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أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس تأييده لوزيرة الخارجية ليز تراس في السباق على رئاسة الوزراء، في دفعة جديدة للوزيرة التي يُتوقع أن تهزم منافسها ريشي سوناك.

وقال والاس، الذي يُعتبر أحد أكثر أعضاء الحكومة شعبية والذي كان يعد المرشح الأوفر حظا ليحل محل بوريس جونسون قبل أن يُخرج نفسه من السباق، إن تراس “جديرة بالثقة” و”صريحة” ويمكنها أداء المهمة من اليوم الأول.

وكتب في صحيفة تايمز “جلست معها في مجلس الوزراء والاجتماعات الثنائية والقمم الدولية. إنها تتمسك بمواقفها. وفوق كل شيء صريحة وتعني ما تقول”.

وتخوض تراس ووزير المالية السابق سوناك منافسة على القيادة تتسم بمشادات حول الضرائب والإنفاق.

وهي متقدمة في استطلاعات الرأي بين أعضاء حزب المحافظين، الذين سيقررون في نهاية المطاف الفائز، بعد أسابيع من التصويت، في الخامس من سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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