رئيسا مصر والجزائر في الكويت غدًا

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الثلاثاء إلى الكويت في زيارة رسمية، بحسب ما أفادت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسين سيصلان رفقة الوفدين المرافقين لهما، وسيلتقيان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الرئيس المصري استقبل يوم الأحد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وبحث معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، كما أعلنت الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن “السيسي رحب بالغانم، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

وحسب راضي، أشاد السيسي “بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية”، مؤكدا “حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي”.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

من جانبه، يتواجد الرئيس الجزائري حاليا في دولة قطر، حيث وقع العديد من اتفاقيات التعاون بالدوحة.

حيث وصل تبون مساء السبت، إلى دولة قطر في إطار زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار العاصمة الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب بيان الديوان الأميري.

وكان في الاستقبال أيضا الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

كما سيحضر الرئيس تبون خلال زيارته القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.