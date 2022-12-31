السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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رئيسة "المركزي الأوروبي" تُحذّر من زيادة التضخّم بعد نموّ سريع للأجور

منذ 7 دقائق
البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي

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أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، لصحيفة كرواتية، أنّ أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقًا، وأنّه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

يأتي ذلك فيما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 2.5 نقطة مئوية منذ يوليو/ تموز، في مسعى لوقف الارتفاع التاريخي في التضخم، وتعهد بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماعاته القادمة، في وقت بدأت فيه توقعات نمو الأسعار على المدى الطويل تتجاوز المعدل المستهدف وهو اثنين بالمئة.

هذا ونقلت صحيفة (يوتارني لست) الكرواتية عن لاجارد قولها اليوم السبت: “نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. يجب ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر على الأسعار على المدى الطويل أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي”.

إلى ذلك، لم تلمح لاجارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة، لكنها قالت إن البنك يجب أن “يتخذ الإجراءات الضرورية” لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة من معدله الحالي الذي يقترب من عشرة بالمئة.

كما أضافت لاجارد أن الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرًا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية.

    المصدر :
  • رويترز

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