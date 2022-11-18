رئيسة المفوضية الأوروبية: استغرقنا وقتاً لنفهم تحذير دول الخليج من إيران

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن انتشار الأسلحة الإيرانية بات يشكل خطراً حقيقياً على الاتحاد الأوروبي وليس فقط على الشرق الأوسط.

وأكدت فون دير لاين في مؤتمر حوار المنامة السنوي في البحرين، إن طهران تتعاون مع روسيا لتقويض “نظامنا العالمي”.

وفي تصريح لافت، أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن “العديد من دول الخليج حذرت منذ سنوات من خطر قيام إيران بتزويد الدول المارقة في جميع أنحاء العالم بطائرات بدون طيار”.

وتابعت “لقد استغرقنا وقتًا طويلاً لفهم حقيقة بسيطة للغاية، وهي أنه بينما نعمل على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، يجب علينا أيضًا التركيز على الأشكال الأخرى لتطوير ونشر الأسلحة، من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ الباليستية”.

وحذّرت فون دير لاين من “أنها خطر أمني ليس فقط على الشرق الأوسط ولكن علينا جميعا”.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمنظمات الإيرانية بسبب حملة القمع المستمرة ضد المتظاهرين في إيران، وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وحذرت طهران من رد “متناسب وحازم” على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الموسعة.

لكن فون دير لاين ألمحت إلى مزيد من العقوبات ضد إيران التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع، قائلة “نحن ننسق مع الشركاء والحلفاء لاتخاذ مزيد من العقوبات ضد إيران ردًا على انتشار الطائرات الإيرانية بدون طيار”.

من خلال “التعاون معا”، قالت فون دير لاين، إن إيران وروسيا “تقوضان القواعد والمبادئ الأساسية لنظامنا العالمي”.

وتابعت “إنها وصفة للتدخل الأجنبي المستمر والعنف الذي لا ينتهي وعدم الاستقرار. ونحن ببساطة لا نستطيع قبول ذلك. ولن نقبل ذلك”.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قالت فون دير لاين إن “جهود روسيا قد أتت بنتائج عكسية بشكل مذهل. وقد ثبت أنها خطأ استراتيجي فادح. من وجهة نظر عسكرية، أظهر الجيش الروسي نقاط ضعفه ويبدو أنه تخطى طاقته”.

وأشارت إلى أن أوروبا تمكنت من استبدال معظم الغاز الروسي من “موردين موثوقين”، موضحة “مخازننا ممتلئة بنسبة 95 بالمئة، ونحن في أمان هذا الشتاء. التحدي الذي نواجهه سيكون شتاء العام المقبل”.