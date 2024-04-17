رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بتعزيز صناعات الدفاع في الاتحاد الأوروبي.. لماذا؟

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعطاء دفعة قوية للطاقة الاستيعابية لصناعات الدفاع في السنوات الخمس المقبلة في ظل تنامي التهديدات العالمية.

وأضافت في مؤتمر للدفاع والأمن في بروكسل أن التركيز سينصب على الابتكار.

وتابعت قائلة “سنركز على الابتكار لنضمن أن لأوروبا السبق في التكنولوجيا الجديدة التي نراها تستخدم حول العالم في صراعات مختلفة”.

كما قالت فون دير لين تعليقا على التوتر في الشرق الأوسط إن هجوم إيران على إسرائيل هو أحدث إشارة لنوايا “عصبة جديدة من المستبدين” مشيرة أيضا إلى روسيا وكوريا الشمالية.

وأضافت أن تلك “العصبة” تسعى لتمزيق أوصال النظام الدولي المؤسس على قواعد والضغط على الديمقراطيات لتصل إلى نقطة الانهيار. كما وصفت الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه يمثل تحولا نحو المواجهة المفتوحة.

وشنت إيران هجوما على إسرائيل ردا على ضربة جوية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل اثنين من كبار قادتها العسكريين وعدد آخر من كبار الضباط وألقت بمسؤوليتها على إسرائيل.