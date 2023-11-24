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رئيسة المفوضية الأوروبية: يتعين وقف عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة الغربية

منذ 11 دقيقة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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أكد أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، أنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل يجب أن يتوقف.

ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت فون دير لاين “لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا فحسب بحل الدولتين”.

جاءت تصريحاتها في مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت “يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها. ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر تأشيرات على “المتطرفين” الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.

وحث أيضا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على تضييق الخناق على ما وصفه بأنه عنف “غير مقبول تماما” من مستوطني الضفة الغربية.

وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يستهدف هؤلاء الأشخاص في الواقع مدنيين فلسطينيين بل ويقتلونهم من حين إلى آخر، وذلك غير مقبول تماما وهؤلاء الأشخاص يتحملون مسؤولية ذلك، والقبض عليهم لا يكفي، فالحاجة تستدعي القبض عليهم ومحاكمتهم وسجنهم. هذه جرائم”.

ويعيش ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ويعيش بينهم أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي. واستمرار التوسع الاستيطاني من بين أهم القضايا الخلافية بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.

    المصدر :
  • رويترز

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