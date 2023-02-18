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رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكننا "تحريك الجبال" لتزويد أوكرانيا بالذخيرة

منذ 32 دقيقة
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (السبت 18-2-2023) إنها واثقة من أن مصلحة الاتحاد الأوروبي المشتركة في حصول أوكرانيا على المزيد من الذخيرة ستتغلب على مصالح الدول منفردة عندما يتعلق الأمر ببرامج المشتريات الدفاعية الأوروبية المشتركة.

ويستكشف الاتحاد بشكل عاجل سبل تمكين دوله الأعضاء من التعاون معا لشراء الذخيرة لمساعدة أوكرانيا، بعد تحذيرات من كييف بأن قواتها، التي تطلق ما يصل إلى 10 آلاف قذيفة مدفعية يوميا، بحاجة إلى المزيد من الإمدادات سريعا.

وقالت فون دير لاين في حديث لرويترز ووسائل إعلام أخرى في مؤتمر ميونيخ للأمن “كما هو الحال دائما في هذه الحرب الوحشية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، نرى أنه يمكننا تحريك الجبال (عندما نكون) تحت الضغوط، وبالتالي هنا أيضا”.

وأضافت “هذه ليست أوقاتا عادية، إنها أوقات استثنائية. وبالتالي، يجب أن ننظر أيضا في إجراءات أو إجراءات غير عادية”.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل يوم الاثنين فكرة الشراء المشترك لقذائف المدفعية عيار 155 مليمتر التي صارت كييف في أمس الحاجة إليها.

    المصدر :
  • رويترز

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