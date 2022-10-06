رئيسة الوزراء الفرنسية تزور الجزائر.. "تكريس للشراكة"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن رئيسة الوزراء “إليزابيت بورن” ستزور الجزائر يوم الأحد القادم، يرافقها وفد كبير من 16 وزيرًا.

وأشارت الوزارة الى أن الزيارة التي تستمر يومين تأتي لتكريس “الشراكة” التي أرساها الرئيسان الفرنسي “إيمانويل ماكرون” والجزائري “عبد المجيد تبون”، نهاية أغسطس.

وأضافت أن بورن ستلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن الخارجية أن الزيارة ستركّز أساسًا على الشباب والتعاون الاقتصادي، بينما لا تزال القضايا الأكثر حساسية حول الهجرة وتأليف لجنة مؤرخين مشتركة قيد المناقشة.

أمّا مسألة زيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا، فهي “ليست على جدول أعمال” الزيارة، حسب المصدر ذاته.

وتهدف الزيارة إلى “تنفيذ” المحاور الستة لـ “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” الذي وقعه الرئيسان الفرنسي والجزائري في 27 أغسطس في ختام زيارة للجزائر استمرت ثلاثة أيام.

ووفق جدول الزيارة، ستضع رئيسة الحكومة الفرنسية عند وصولها إلى الجزائر إكليل زهر في مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل التوجه إلى مقبرة سانت أوجين في الجزائر العاصمة حيث يرقد العديد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

بعد ذلك، تلتقي بورن نظيرها الجزائري “أيمن بن عبد الرحمن” قبل أن يفتتحا الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى، ويترأسا مراسم توقيع اتفاقات في مجالات التدريب والانتقال في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم.

وفي ما يتعلق بتخفيف نظام التأشيرات الممنوحة للجزائريين مقابل زيادة الجزائر التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قالت الخارجية الفرنسية الخميس “إن النقاشات لم تنته بعد” حول الملف.