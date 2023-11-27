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رئيسة بلدية باريس تنسحب من منصة إكس وتصفها بـ"بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة"

منذ 6 دقائق
منصة إكس

منصة إكس

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أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو الاثنين انسحابها من منصة إكس، تويتر سابقا، ووصفتها بأنها “بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة”، مضيفة أنها “تدمر ديمقراطياتنا” من خلال نشر إساءات ومعلومات مضللة.

وقبل أن يشتري إيلون ماسك منصة تويتر عام 2022، سرّح آلاف الموظفين، من بينهم مشرفو المحتوى، وغيّر علامتها التجارية إلى (إكس) وفقدت المنصة العديد من كبار المعلنين وتعرضت لانتقادات شديدة بما في ذلك من البيت الأبيض بسبب عدم اتخاذها إجراءات كافية للحد من معاداة السامية.

وقالت هيدالجو في منشورات طويلة باللغتين الإنجليزية والفرنسية “هذه المنصة ومالكها يتعمدان تأجيج التوترات والصراعات”، مشيرة إلى تلاعب ومعلومات مضللة ومعاداة للسامية وهجمات على علماء وخبراء مناخ ونساء وليبراليين.

وتساءلت هيدالجو، السياسية الاشتراكية التي خسرت انتخابات الرئاسة وحصلت على 1.7 بالمئة من الأصوات في عام 2022 قائلة “أصبحت هذه المنصة بمثابة بالوعة صرف صحي عالمية عملاقة، فهل ينبغي لنا أن نواصل الخوص فيها؟”.

وأضافت “أرفض تأييد هذا المخطط الشرير”.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت هيدالجو لانتقادات بسبب قيامها برحلة إلى جزيرة تاهيتي الفرنسية بدعوى مشاهدة موقع لركوب الأمواج للألعاب الأولمبية عام 2024، لكن المعارضين قالوا إن ذلك لا يقع ضمن اختصاصها كما زارت ابنتها التي تعيش هناك.

وانتقدها مستخدمو إكس وسياسيون معارضون عبر هاشتاج # تاهيتي جيت خلال الرحلة الممولة جزئيا من دافعي الضرائب.

    المصدر :
  • رويترز

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