رئيسة بيرو تدعو الكونغرس إلى تقديم موعد الانتخابات

حثت دينا بولوارتي رئيسة بيرو، في مؤتمر صحفي، السبت، الكونغرس على تمرير مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات العامة.

جاء ذلك بعد خروج احتجاجات تطالب بإجراء اقتراع.

ووجهت بولوارت انتقادات إلى المشرعين لعدم تأييدهم دعوات واسعة النطاق لإجراء انتخابات مبكرة كوسيلة للخروج من أزمة سياسية عميقة نشبت عندما حاول المخلوع بيدرو كاستيلو حل البرلمان والحكم بمرسوم.

في مؤتمر صحفي عقدته، في وقت مبكر من اليوم السبت، رفضت بولوارت دعوات بعض المتظاهرين بالاستقالة، بحجة أن مثل هذه الخطوة لن تحل المشاكل العاجلة التي تواجه بيرو، مثل أسوأ موجة جفاف منذ نصف قرن، بل ستعمق الفوضى على حد قولها.

وبدلاً من ذلك، انتقدت البرلمان، الذي فشل الجمعة في حشد عدد كافٍ من الأصوات للموافقة على اقتراحها بتعديل دستوري من شأنه أن يقدم موعد الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2026، إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

ودعت بولوارت المشرعين إلى إعادة النظر في موقفهم، مستشهدة باستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن أكثر من 80% من سكان بيرو يريدون انتخابات عامة – رئاسية وبرلمانية – لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقالت الرئيسة في أحد أقوى خطاباتها منذ توليها منصبها خلفا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو قبل 10 أيام: “لا تكونوا عميان (..) انظروا إلى الناس واتخذوا إجراءات تتماشى مع ما يطلبونه”.

ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 500 من المتظاهرين وقوات أمن، في احتجاجات انتشرت في أنحاء بيرو بعد أن أطاح المشرعون بكاستيلو من السلطة الأسبوع الماضي. لم تؤد الأزمة إلا إلى تعميق حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالبلاد، وأعلنت بولوارت حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمدة 30 يومًا.